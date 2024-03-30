Також ворог втратив понад три десятки озброєння та військової техніки.

На двох напрямках, завдяки роботі ЗСУ, за добу поранено та вбито майже 140 російських окупантів.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, за останню бойову добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 штурми, на лівобережжі Дніпра Херсонщини - 3 штурми, але усі атаки видалися невдалими. Зазнавши втрат, вороги відійшли на свої вихідні позиції.

Водночас ЗСУ отримали підтвердження, що на зазначених напрямках стало менше на 137 окупантів та 33 одиниці озброєння і військової техніки. З них - 2 зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", 4 артилерійські системи, 2 міномети, 12 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА "Суперкам", 9 станцій аерофотофіксації та 3 човни.

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"Знищено ворожий запас пального та склад з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони, кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Водночас протягом бойової доби противник завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши 15 керованих авіабомб та три десятки некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку. Серед населення жертв немає.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог застосував 253 FPV-дронів, 2 ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 132 осколкові боєприпаси. На Херсонщині внаслідок скиду осколкового боєприпасу поранено цивільну особу, а ударом FPV-дрону пошкоджено стільникову вежу. На Дніпропетровщині дрон поцілив в цивільний автомобіль. Одна людина загинула, ще одну поранено", - розповіли у ЗСУ.

На Херсонщині терористичні війська 5 разів вдарили з артилерії по Херсону. Обстріляні Берислав, Золота Балка, Садове, Іванівське, Микільське, Кізомис, Дудчани, Нововоронцовка, Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Михайлівка, Львове та Тягинка. Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, навчальний заклад, будівлі агропідприємства, гаражі, складські приміщення та автомобілі.

На Миколаївщині окупанти обстріляли 5 разів акваторію Очаківської громади. Також обстріляна Куцурубська громада. Люди не постраждали.

Окрім того, на Дніпропетровщині ворог обстрілював артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Внаслідок цього загинула цивільна особа ще одну поранено. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та лінії електропередачі.

На Запоріжжі під артобстрілами були Мала Токмачка, Гуляйполе, Левадне, Новоандріївка, Воздвиженка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Оріхів та Щербаки - пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Що відомо про нові втрати Росії 30 березня

В Україні втрати ворога станом на 30 березня підскочили. Зокрема, біля Маріуполя були вибухи в районі, в якому є кілька тунелів, які росіяни використовують для зберігання техніки, протиповітряної оборони та боєкомплекту.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, саме цієї техніки значно поменшало. Це можуть бути чотири одиниці гусеничної техніки, частина С-300.

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