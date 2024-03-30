Уражено гусеничну техніку окупантів, поділився радник маріупольського міського голови.

В Україні втрати ворога на 30 березня підскочили. Біля Маріуполя вчора вночі була "бавовна", унаслідок якої техніки російських окупантів "капітально поменшало".

Були вибухи в районі, в якому є кілька тунелів, які супротивники використовують для зберігання техніки, протиповітряної оборони та боєкомплекту, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram та показав карту.

"Так от техніки капітально поменшало. Візуально - чотири одиниці гусеничної техніки, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати "очима". Фото/відео не буде. Чому? Прямо зранку Македонівка, Зоря, Кальчик, Водяне перекриті", - додав він.

Відео дня

За його даними, у цих населених пунктах вороги розшукують навідників, проводять обшуки машин та прискіпливо питають про проукраїнських активістів.

Важливі новини про втрати ворога на 30 березня 2024 року - що повідомлялося

Вранці 30 числа Генштаб Збройних сил України повідомив, що упродовж минулої доби на фронті було 72 бої. Українські воїни дали гідну відсіч супротивникам. Зокрема, "спекотно" було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

РФ щодня зазнає на українській землі серйозні втрати. Загальні втрати Росії у війні на сьогодні вже становлять приблизно 437 390 окупантів. Ліквідовано також багато ворожої техніки, у тому числі 13 284 бойові броньовані машини.

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