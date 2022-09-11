Листівки адресовані росіянам та "мобілізованим" окупантам з "ЛДНР", які хочуть здатися у полон.

Збройні сили України запускають снаряди з інструкціями щодо здачі в полон для російських окупантів та "мобіків" з "ЛДНР" перед початком наступу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

У кожному снаряді знаходиться півтори тисячі одиниць листівок з нагадуваннями для окупантів про те, що Україна скоро поверне свою землю, а в них є шанс скласти зброю та вижити.

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Агітаційні снаряди випускають у різних напрямках, щоб більше загарбників змогли отримали інструкції щодо здачі в полон.

За словами Маляр, ці листівки є одним із ефективних способів інформаційної роботи з ворогом перед контрнаступом на місцевості, де немає інтернету.

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ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.

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