Збройні сили України запускають снаряди з інструкціями щодо здачі в полон для російських окупантів та "мобіків" з "ЛДНР" перед початком наступу.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
У кожному снаряді знаходиться півтори тисячі одиниць листівок з нагадуваннями для окупантів про те, що Україна скоро поверне свою землю, а в них є шанс скласти зброю та вижити.
Агітаційні снаряди випускають у різних напрямках, щоб більше загарбників змогли отримали інструкції щодо здачі в полон.
За словами Маляр, ці листівки є одним із ефективних способів інформаційної роботи з ворогом перед контрнаступом на місцевості, де немає інтернету.
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ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.
Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.
На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.