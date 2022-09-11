Ворог отримав жорстку відсіч та відступив

На півдні ворог намагався провести розвідку боєм, отримав жорстку відсіч та відступив.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13.00.

Він зазначив, що підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви, сподіваючись перехопити ініціативу.

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"Ракетно-артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається вплинути на темп просування наших військ. Під ранок, силами до взводу на бойових машинах піхоти та десанту, намагався провести розвідку боєм з метою виявлення наших позицій", - повідомив Назаров.

Однак, за його словами, ворог отримав жорстку відсіч, втратив до 50 % особового складу та дві бойові машини піхоти, після чого відступив.

Протягом ночі окупанти завдали 4 авіаційних та 3 ракетних удари по позиціях ЗСУ та по об’єктах цивільної інфраструктури.

Назаров нагадав, що, зокрема, ракетами наземного базування "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів по Вознесенському і Миколаївському районах. Ближче до ранку, з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атаковано Березнегувацьку громаду, де внаслідок влучання ракет Х-22 зруйновано 2 житлових будинки, постраждало п’ятеро людей.

Також ракетних ударів зазнав Миколаїв тощо.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні. З початку тижня захисники активно наступають й у Харківській області.

З 1 вересня ЗСУ, за словами президента Володимира Зеленського, звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів території.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.

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