Ворог постійно перекидав резерви в Андріївку.

Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін пояснив, чому звільнення села Андріївка було настільки важливим для сил оборони України.

"В першу чергу Андріївка - це повний контроль над залізницею, яка є опорною лінію для подальшого наступу. Тобто вона є необхідним плацдармом для просування далі, адже задача українських сил на цьому напрямку - оточення Бахмута, і без Андріївки досягти цього неможливо", - пояснив він.

Жорін зазначив, що бої за цей населений пункт були дуже складними.

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"Ворог постійно перекидав резерви, бо для них навіть думка про втрату Бахмута - це кошмар. Вони вбили тут таку кількість свого особового складу, що пояснити це логічно неможливо. Багато хто не вірив, що ця задача нам під силу. Але Третя штурмова справилась, вкотре показавши свою силу. І в першу чергу це стало можливим завдяки нашим бійцям", - додав військовий.

Звільнення села Андріївка - деталі

15 вересня у Генеральному штабі ЗСУ оголосили, що українські воїни звільнили населений пункт Андріївка Донецької області. Селище відвоювали у результаті злагоджених штурмових дій.

Пізніше українські військові розповіли деталі звільнення села Андріївка Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Третьої окремої штурмової Бригади.

"В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала: начальника бригадної розвідки ворога; трьох комбатів; та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки", - сказано у повідомленні.

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