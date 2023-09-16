Один із російських воєнкорів стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті.

Українські сили звільнили Андріївку та продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізькій області 15 вересня, у Росії бояться загрози від ЗСУ для угруповань у Бахмуті. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики ISW, український Генштаб повідомив, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня та досягли невідомого часткового успіху поблизу Кліщіївки. Українська 3-я окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад "повністю знищив" російську 72-у окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після оточення Андріївки. Також у ЗСУ повідомляли, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої.

Як зазначають у ISW, багато російських джерел намагалися або заперечувати, що українські війська звільнили поселення, або применшувати значення його звільнення, стверджуючи, що "повне знищення поселення під час боїв робить український контроль над поселенням тактично незначним".

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"Інші російські воєнкори визнали, що тактична ситуація російських військ на південь від Бахмута погіршується, і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті", - йдеться у звіті.

Також один із воєнкорів стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті, у той час як інші стверджували, що російські війська контролюють село. Інший воєнкор стверджував, що українські сили безуспішно намагалися увійти в сам Бахмут з південного заходу.

Крім того, Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі та техніці поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Звільнення Андріївки - що відомо

15 вересня у Генеральному штабі ЗСУ оголосили, що українські воїни звільнили населений пункт Андріївка Донецької області. Селище відвоювали у результаті злагоджених штурмових дій.

Як зазначали у ЗСУ, Андріївка є необхідним плацдармом для просування далі, адже задача українських сил на цьому напрямку - оточення Бахмута, і без Андріївки досягти цього неможливо.

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