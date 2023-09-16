На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх в районі Кліщіївки, а на Мелітопольському - в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також ведуть наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, де досягли часткового успіху. Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, протягом доби відбулося 24 бойових зіткнення.

"На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. В свою чергу Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

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"В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомили у Генштабі.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

"На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці", - повідомили у Генштабі.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Ситуація в районі Бахмута - це цікаво

15 вересня у Генеральному штабі ЗСУ оголосили, що українські воїни звільнили населений пункт Андріївка Донецької області, селище є необхідним пунктом для подальшого просування ЗСУ в напрямку звільнення Бахмута.

За даними аналітиків ISW, тактична ситуація російських військ на південь від Бахмута погіршується, і росіяни стурбовані тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

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