Тим часом окупанти завдали 2 ракетних та 47 авіаційних ударів по території України.

Збройні сили відбили атаки росіян біля шести населених пунктів Донеччини і Луганщини.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Відео дня

У Генштабі повідомили, що досі зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник із мінометів та артилерійських систем обстріляв райони п'яти населених пунктів Сумської області.

На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони десяти населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах чотирьох населених пунктів Харківської області та шести на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах 13 населених пунктів Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах семи населених пунктів Донецької області та п'яти на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

У звіті британської розвідки заявили, що російські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Ймовірно, війська РФ хочуть захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ Донбасу.

У Бахмуті на Донеччині, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що біля Бахмута Донецької області тривають запеклі бої. Серед російських окупантів є чимало представників ПВК "Вагнер" і бійців з першого й другого армійських корпусів так званих "ЛДНР".

Вас також можуть зацікавити новини: