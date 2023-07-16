Наші захисники знищили по декілька станцій РЕБ, одиниць артилерії та складів боєприпасів.

Авіація Збройних сил України минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Наші захисники знищили також 7 розвідувальних БпЛА.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії також мали успішне "полювання". Вони уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника.

Водночас російські бойовики вночі знову атакували Україну зенітними керованими ракетами. Наслідки атаки поки уточнюються.

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Крім того, ворог завдав удару двома іранськими БпЛА типу "Shahed", двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. Сили ППО України знищили два ударних БпЛА.

Також окупанти завдали 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наразі зберігається висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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За даними ISW, Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Армія Російської Федерації змушена була перекинути на цю ділянку фронту бойовий резерв.

Водночас на Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Наразі Росія втратила на фронті в Україні близько 237 тис. 180 військових.

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