Знищено було також шість одиниць військової техніки та три склади боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Про це у Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що протягом минулої доби на Таврійському напрямку загарбники 16 разів атакували позиції українських військ та здійснили 536 обстрілів.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали 1 тис. 296 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено шість одиниць військової техніки противника", - повідомив Тарнавський.

Зокрема, додав він, це дві бойові броньовані машини, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21" та автомобільна техніка.

Крім того, було знищено три склади боєприпасів ворога.

Ситуація на Таврійському напрямку

14 липня Тарнавський заявляв, що за останню добу втрати російських загарбників на Таврійському напрямку вбитими та пораненими склали понад роту. Крім того, знищено було 33 одиниці військової техніки окупантів. Зокрема, зенітний ракетний комплекс "Стріла", дві гаубиці "Мста-Б", три гаубиці Д-30, самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон" та дві бойові броньовані машини.

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