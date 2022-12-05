Аналітики зазначають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування.

Українська армія зможе послідовно досягати успіху взимку, якщо збереже здатність зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українські офіційні особи, ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити успіхи і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою. Втім, американська розвідка прогнозує "сповільнення темпів війни в Україні протягом зими".

Як зазначають експерти інституту, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції взимку.

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Аналітики також припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

Також в ISW з посиланням на російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступ на Кремінському та Сватівському напрямках, а окупанти ведуть наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.

Водночас у росіян продовжуються проблеми з "мобіками". Групи мобілізованих зривають зусилля командування армії РФ з нарощування сил, відмовляючись воювати, проявляючи непокору та зухвалість.

Війна в Україні: прогноз на зиму

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що ЗСУ можуть скористатися перевагами замерзлої місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підкреслила, що українські захисники вміють воювати взимку.

Радник Міноборони, глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан також вважає, що в цілому ЗСУ готові до боїв взимку.

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