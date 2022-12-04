Президент наголосив, що Росія сподівається використати зимовий холод і труднощі частиною свого терору.

Президент Володимир Зеленський закликав українців єднатися і допомагати один одному, щоб вистояти взимку.

У своєму вечірньому відеозверненні президент зауважив, що зима буде складною, але її варто сприймати не як випробування, а як час, що наближає до перемоги.

"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти - і ми вистоїмо. Вистояти цієї зими - це відстояти все", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що у Росії "ще поки є ракети і перевага в артилерії".

"Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України увесь світ", - сказав глава держави.

Він додав, що у звільнених від окупантів містах українці бачать щасливих людей, коли вони зустрічають Державний прапор України.

"Усюди, куди повертається Україна. Повертаються люди, ЗСУ, всі ми. А це означає, що нас чекають всюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди", - зазначив Зеленський.

Так, підкреслив він, щоб пройти цю зиму, "ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного".

"І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити", - додав президент.

Він зауважив, що для того, аби пройти зиму, українці мають бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли.

"Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. Навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим Пунктом незламності і працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди - усі ми, українці, усі разом", - сказав Зеленський.

Глава держави також зауважив, що цієї осені було багато зроблено для того, щоб посилити позиції держави, і щоб окупант зазнав втрат.

"Ми маємо робити все, щоб і після цієї зими можна було сказати те саме. Українці працювали цілодобово, щоб відновити нормальність життя після російських ударів. І яким би масштабним не був терор окупантів, наше бажання відновити все в нашому домі завжди було ще більш масштабним. Так має бути і надалі", - зауважив президент.

Війна в Україні

Російська Федерація продовжує атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Україна тимчасово перейшла в режим повного блекаута.

Наприкінці листопада стало відомо, що дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%.

Вже кілька днів поспіль українців попереджають про підготовку Росією до нового масованого удару. За словами експертів Інституту вивчення війни, Путін може збільшити кількість ракет і атак на Україну, щоб підтримати недавній темп ударів. На підготовку до нового удару такої потужності росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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