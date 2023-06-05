На питання про те, чи почався контрнаступ, Кулеба не відповів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у ЗСУ достатньо зброї, щоб почати контрнаступ, і ця операція дасть країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО, сказав він в інтерв'ю Reuters.

Членство в Альянсі, ймовірно, стане можливим тільки після закінчення активних бойових дій, додав міністр.

На питання про те, чи почався контрнаступ, Кулеба не відповів. Однак він підкреслив, що найголовніше не те, коли контрнаступ почнеться, а те, що він закінчився перемогою українців.

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"Ми (вже) розблокували всю зброю... Членство в НАТО не може зупинити цю війну, але членство в НАТО зупинить подальші війни. Тому найкращий спосіб забезпечити безпеку в регіоні - прийти до того моменту, коли Україна стане членом НАТО", - сказав Кулеба.

Контрнаступ ЗСУ - головне

Напередодні в Міноборони заявили про початок наступальних дій на сході. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, станом на 5 червня ЗСУ просунулися ще на 1,5 км під Бахмутом. Українські сили зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, в результаті чого росіяни були змушені перейти в оборону.

Зазначимо, що контратаки ЗСУ на Бахмутському напрямку тривають ще з травня, захисники тиснуть на фланги окупантів у місті.

Водночас Генштаб спростовує "вкиди" ворожої ІПСО про нібито початок контрнаступу на півдні та інших напрямках.

5 травня генерал США Марк Міллі заявив, що Україна "добре підготовлена" до очікуваного контрнаступу. До цього українська сторона, зокрема президент Володимир Зеленський, стверджувала, що цієї зброї для активних бойових дій все ще мало.

При цьому, за словами Міллі, танки потрібні для витіснення російських військ з України, а винищувачі F-16 будуть частиною довгострокового плану для стримування майбутніх атак.

Згідно зі зведенням Генштабу, всі атаки окупантів на Бахмутському, Лиманському та інших напрямках були відбиті.

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