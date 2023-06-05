Українські сили зайняли панівні висоти на околицях Бахмута, і на півдні міста російські окупант були змушені перейти у оборону.

ЗСУ просунулись на понад 1,5 кілометри на Бахмутському напрямку. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Заступниця міністра наголосила на тому, що в останні дні російські інформаційні сили збільшили кількість вкидів щодо українського контрнаступу. Разом з цим, вона зазначила, що наші оборонці мають доволі значні успіхи на цій ділянці фронту в останні дні.

"Згідно зі свіжою інформацією по Бахмутському напрямку, в ході ведення бойових дій ми просунулись вперед на ділянці Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. У напрямку Іванівське-Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Як можна бачити, ми маємо успіх", - коротко повідомила Маляр.

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Вона нагадала, що українські сили зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, внаслідок чого росіяни були змушені перейти в оборону.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Раніше, 4 червня, Міноборони Росії заявило, що ЗСУ почали контрнаступ на пʼяти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку".

Генеральний штаб України спростував цю інформацію і зазначив, що вкиди росіян коментувати не буде.

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