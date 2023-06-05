ЗСУ просунулись на понад 1,5 кілометри на Бахмутському напрямку. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Заступниця міністра наголосила на тому, що в останні дні російські інформаційні сили збільшили кількість вкидів щодо українського контрнаступу. Разом з цим, вона зазначила, що наші оборонці мають доволі значні успіхи на цій ділянці фронту в останні дні.
"Згідно зі свіжою інформацією по Бахмутському напрямку, в ході ведення бойових дій ми просунулись вперед на ділянці Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. У напрямку Іванівське-Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Як можна бачити, ми маємо успіх", - коротко повідомила Маляр.
Вона нагадала, що українські сили зайняли панівні висоти на півдні Бахмута, внаслідок чого росіяни були змушені перейти в оборону.
Контрнаступ ЗСУ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку.
Раніше, 4 червня, Міноборони Росії заявило, що ЗСУ почали контрнаступ на пʼяти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку".
Генеральний штаб України спростував цю інформацію і зазначив, що вкиди росіян коментувати не буде.