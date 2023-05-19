За добу знищили 3 ворожі "Калібри", 16 "Shahed" та ще 2 розвідувальних БпЛА .

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, протягом цієї доби воїни знищили 3 російські крилаті ракети "Калібр", 16 іранських ударних БпЛА "Shahed" та 2 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

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Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та 6 станцій радіоелектронної боротьби противника.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Сьогодні сили оборони відбили численні атаки російських загарбників в районі Мар’їнки, тривають важкі бої за Бахмут. За даними міністра оборони Олексія Резнікова, зараз російські загарбницькі війська за добу витрачають на атаки близько 25-30 тисяч снарядів.

В ОК "Південь" відзвітували про знищення установок, з яких російські окупанти били по населенню правобережжя Херсонщини. Тим часом росіяни примусово мобілізують в свою армію шахтарів на окупованих територіях України.

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