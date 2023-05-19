На східній ділянці фронту цієї доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Сили оборони відбили численні атаки російських загарбників в районі Мар’їнки, тривають важкі бої за Бахмут.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар’їнку", - інформують у Генштабі.

Зокрема, на Бахмутському напрямку російські війська продовжують вести наступальні дії, продовжуються важкі бої за місто Бахмут. Також вони вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

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На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мали. На Шахтарському напрямку - в районі Новомихайлівки, а на Куп’янському - Білогорівки Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби вони наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ продовжують вести оборонні дії.

За даними Генштабу, протягом цієї доби росіяни завдали 6 ракетних та 51 авіаційного удару по території України, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, застосовували інші види озброєнь для обстрілів мирних населених пунктів.

Сьогодні внаслідок удару окупантів зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фонті: останні новини

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що зараз російські загарбницькі війська за добу витрачають на атаки близько 25-30 тисяч снарядів.

Сьогодні у ОК "Південь" відзвітували про знищення установок, з яких російські окупанти били по населенню правобережжя Херсонщини.

Тим часом правозахисники повідомляють, що росіяни примусово мобілізують в свою армію шахтарів на окупованих територіях України.

Також сьогодні стало відомо про загибель під Бахмутом п'ятьох бійців полку Кастуся Калиновського - вони відбивали штурм окупантів.

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