Острів з’єднали з захопленою материковою частиною Херсонщини в районі Лазурного, засипавши переправу до острова піском.

Росіяни влаштували військовий полігон на окупованому українському острові Джарилгач.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазнається, що за підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском.

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"Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон", - інформує Генштаб.

Війна в Україні: що відбувається на Херсонщині

Російські окупанти поливають правобережжя Херсонської області щільним вогнем. Під час атаки по Зеленівці 17 травня окупанти вбили дитину та двох чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, в області високий рівень забруднення територій боєприпасами. 16 травня на російській міні підірвався підліток. 17-річний хлопець отримав тяжкі поранення та був доправлений до лікарні. Повідомлялося, що його планують евакуювати до лікарні в Кривому Розі.

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