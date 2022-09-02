Існує припущення, що пріоритетним напрямком наступу ЗСУ на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів.

Автор наукових видань, присвячених оборонно-промисловому комплексу України, Сергій Згурець розповів про операцію ЗСУ на півдні України.

Військовий експерт написав колонку для "Еспресо".

"Сьогодні в результаті контрнаступальних дій ЗСУ взяли під повний вогневий контроль всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині. Відбуваються позиційні бої, ворог деморалізований, проте намагається чинити опір. За повідомленнями Генштабу, втрати ворога із десятків за добу змінились на сотні. Тому зараз вже можна стверджувати, що удари сучасних далекобійних РСЗВ поєднуються з діями ЗСУ. Якщо ми візьмемо всю лінію фронту від Правдино, Снігурівки, Сухого Ставка та Високопілля, то протяжність становитиме понад 100 км. Операція ЗСУ ведеться на кількох напрямках одночасно і передбачає прорив декількох ліній оборони противника", - пише Згурець.

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Експерт зауважив, що контрнаступ триватиме від декількох тижнів до місяців.

"Існує припущення, що пріоритетним напрямком наступу ЗСУ на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів. Зокрема, двох доріг, які ведуть на Херсон та Нову Каховку. Однак є розуміння того, що ворог має певні можливості для того, щоб чинити опір. Як приклад, можна очікувати контрнаступальних дій від росіян з масовим використанням артилерії. Варто зазначити, що наступальна операція ЗСУ може тривати від декількох тижнів до місяців. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті", - додав аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Сьогодні на півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

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