Наші захисники атакували 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Минулої доби, 24 листопада, авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, бійці ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та логістичний центр ворога. Також вони атакували 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Загалом російські загарбники завдали 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснили 36 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті цього є загиблі та поранені цивільні.

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Крім того, ворог атакував Україну, застосувавши 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО знищили всі цілі. Наразі триває чергова атака "шахедів". Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Зоря, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Львове Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як пише The Economist, у війні почала позначатися перевага РФ в області РЕБ.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що цього року зима буде легшою, ніж торік. Україна підготувалася до неї, а країна-агресор не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабної війни.

А от Bloomberg переживає, що нестача військової допомоги може змусити Україну погодитись на переговори з РФ.

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