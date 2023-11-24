Лідери держав Східної Європи бояться поганих прогнозів, оскільки РФ у разі перемоги не зупиниться на Україні.

За останній рік лінія фронту в Україні майже не змінилась, тоді як у союзників з Європи почались проблеми з постачанням боєприпасів, а США демонструє політичну втому від війни.

Як пише Bloomberg, все це може дати шанс президент РФ Володимиру Путін. Зокрема, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з позиції слабкості. Однак за гіршого варіанту, окупаційна армія може прорвати оборону ЗСУ і тоді Кремль взагалі не матиме причини для переговорів.

Як зазначається, такі прогнози дуже лякають лідерів держав Східної Європи. Вони переконані, що РФ у разі перемоги не зупиниться на кордонах України. При цьому на Заході є сили, які не розуміють цієї небезпеки.

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Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що деякі союзники недостатньо серйозно ставляться до оборони. Водночас глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс додає, що повільні постачання зброї можуть змусити Україну піти на переговори.

"У мене виникає занепокоєння з приводу нашої колективної здатності зробити свій внесок у перемогу, коли я бачу, що нові танки, нові ракетні системи і навіть боєприпаси не поставляються", — обурився він.

Як додається, наступного тижня Конгрес США відновить зусилля щодо ухвалення пакета допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів, які хоче надати президент Джо Байден. Він та його прихильники сподіваються, що законодавці схвалять пакет до кінця 2023 року.

Ще одну небезпеку становить і розширення фронту в Ізраїлі. За словами журналістів, у такому випадку Штати будуть змушені передавати артилерійські боєприпаси і своєму союзнику на Близькому Сході.

Неназваний дипломат ЄС заявив про стурбованість тим, що відсутність постійної допомоги в галузі озброєнь дасть Путіну важелі впливу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголошує, що угоди з РФ не є альтернативою, а припинення вогню може лише зробити Москву сильнішою.

"Ми просто повинні продовжувати працювати над більш довгостроковою або структурною системою підтримки України, розуміючи, що Росія водночас також мобілізує свою економіку, свої сили і готова до тривалих зусиль", — пояснив він.

Військова допомога Україні

Нещодавно голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована воювати "стільки, скільки треба". На його думку, війна увійшла у стадію виснаження.

Водночас згідно з останніми опитуваннями майже половина громадян США вважає, що країна витрачає занадто багато на допомогу Україні.

Як пишуть ABC News, поставки снарядів в Україну з початку війни в Ізраїлі скоротилися на третину.

Також відомо, що до березня ЄС може не встигнути надати Україні обіцяний мільйон снарядів.

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