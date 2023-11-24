Зокрема, у росіян стався логістичних розрив щодо ракет "Калібр".

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що цього року зима буде легкою, ніж торік. Україна підготувалася до неї, а країна-агресор не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабної війни.

В ефірі "Київ24" він додав, що це вже друга зима для українців в таких умовах. Тепер Україна має досвід і змогла підготуватися краще. Крім інфраструктури, підготувалася також система реагування на загрози.

За словами Плетенчука, окупаційні війська вже не мають таких ресурсів, як рік тому. Це стосується і тактики застосування цих ресурсів.

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"Тому ця зима для нас має пройти легше, ніж минула. Але не треба розслаблятися, не треба ігнорувати повітряні тривоги. Ракетна небезпека - серйозна. І якщо говорити про ракети "Калібр", то у росіян логістичний розрив. Кораблі вони передислокували в Новоросійськ, а ракети залишилися в Севастополі", - додав речник.

Війна в України - прогноз на зиму

Нещодавно в Сухопутних військах розповіли, що готують бійці ЗСУ для окупантів на зиму.

Водночас президент Володимир Зеленський попередив, що зима буде важкою, оскільки окупанти готуються знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. При цьому вперше в історії Україна увійшла в зиму без імпорту газу.

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