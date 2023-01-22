Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

Упродовж доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що протягом доби супротивник завдав п’ять авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару - по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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При цьому в Генштабі попередили, що загроза авіаційних і ракетних ударів російських військ по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Запорізькому напрямку російські окупанти малими групами до 10 осіб штурмують українські позиції. На окремих напрямках противник мав певні часткові успіхи, але на даний час всі позиції відновлені, противник відкинутий на попередні свої позиції.

Тим часом, Генштаб Збройних сил України потролив росіян за інформацію про нібито "успіхи" РФ на Запорізькому напрямку. У Генштабі зазначили, що поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області, українські воїни спокійно та впевнено знищують ворожу техніку та живу силу й займають позиції супротивника.

А в Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вирішальним часом у війні України з Росією буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий новий наступ РФ. При цьому, новий напад росіян на Київ з боку Білорусі малоймовірний.

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