На Запорізькому напрямку супротивник не здійснює масштабних наступальних дій, зазначили у Силах оборони.

На Запорізькому напрямку російські окупанти малими групами штурмують українські позиції.

Мають місце регулярні спроби противника малими групами, до 10 осіб, здійснювати штурмові дії наших позицій, про це сказав керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону.

"Що стосується Запорізького напрямку, то ворог не здійснює масштабних наступальних дій... ", - сказав Єрін.

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За його словами, ситуація на Таврійському напрямку залишається стабільно складною. Окупанти продовжують обстріли цивільного населення, критичної інфраструктури і логістичних шляхів.

Він додав, що на окремих напрямках противник мав певні часткові успіхи, але на даний час всі позиції відновлені, противник відкинутий на попередні свої позиції.

"Ми активно діємо і знищуємо не тільки склади боєприпасів, але і засоби ураження ворога, артилерійські і мінометні установки, а також особовий склад", - сказав Єрін.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня у Генштабі Збройних сил України заявили, що незабаром ворог спробує вийти на адмінкордон Донеччини та захопити лівобережну частину Запорізької області.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські війська на Запорізькому напрямку готуються до довгострокової оборони, попри заяви щодо нібито "територіальних надбань".

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