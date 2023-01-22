Десятки бойових броньованих машин та артилерійських систем ворога перетворені на металобрухт.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані щодо загальних бойових втрат російських окупантів у кривавій загарбницький війні проти нашої країни.

За минулу добу ліквідовано ще 600 окупантів, а загальна кількість вбитих росіян, які пішли проти України зі зброєю, сягнула 120 760.

Крім цього, втрати Росії у війні проти України включать:

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танків ‒ 3145 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12);

артилерійських систем – 2144 (+9);

РСЗВ – 445 (+2);

засобі ППО ‒ 220 (+0);

літаків – 287 (+0);

гелікоптерів – 277 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),

крилатих ракет ‒ 749 (+0),

кораблів та катерів ‒ 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14);

спеціальної техніки ‒ 193 (+0).

Втрати Росії у війні проти України - ключові факти

Упродовж останніх місяців українські воїни щодня звітують про знищення сотень російських загарбників. Цього місяця прогнозують рекордні місячні втрати ворога - тільки у першій половині січня було знищено більше 9 тисяч загарбників.

США оцінюють втрати окупантів у "понад сто тисяч особового складу". А в Офісі президента оцінювали незворотні втрати росіян (загиблі та поранені) у близько 200 тисяч.

Аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що Росія менш ніж за рік війни в Україні втратила майже стільки ж особового складу, скільки США за вісім років у В’єтнамі.

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