Генштаб Збройних сил України потролив росіян за інформацію про нібито "успіхи" РФ на Запорізькому напрямку - показав реальні втрати Росії в Україні.
Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook показав відео "наступу" окупантів на Запорізькому напрямку. На відео видно знищену ворожу техніку. "Знищено п’ять БМП (бойові машини піхоти - Ред.), ворожий танк та близько 30 загарбників", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області, українські воїни спокійно та впевнено знищують ворожу техніку та живу силу й займають позиції супротивника.
"Нищимо ворога - наближаємо нашу перемогу", - зазначив Генштаб ЗСУ.
Ситуація на Запорізькому напрямку - що треба знати
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що війська РФ на Запорізькому напрямку готуються до довгострокової оборони, попри заяви щодо нібито "територіальних надбань".
Пізніше керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що на цьому напрямку супротивник регулярно намагається малими групами - до 10 осіб - штурмувати позиції наших воїнів.
У Генштабі ЗСУ прогнозували, що скоро росіяни спробують захопити лівобережну частину Запорізької області та вийти на адмінкордон Донецької області.