Супротивник на Запорізькому напрямку втратив десятки посіпак та чимало БМП, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Генштаб Збройних сил України потролив росіян за інформацію про нібито "успіхи" РФ на Запорізькому напрямку - показав реальні втрати Росії в Україні.

Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook показав відео "наступу" окупантів на Запорізькому напрямку. На відео видно знищену ворожу техніку. "Знищено п’ять БМП (бойові машини піхоти - Ред.), ворожий танк та близько 30 загарбників", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області, українські воїни спокійно та впевнено знищують ворожу техніку та живу силу й займають позиції супротивника.

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"Нищимо ворога - наближаємо нашу перемогу", - зазначив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Запорізькому напрямку - що треба знати

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що війська РФ на Запорізькому напрямку готуються до довгострокової оборони, попри заяви щодо нібито "територіальних надбань".

Пізніше керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що на цьому напрямку супротивник регулярно намагається малими групами - до 10 осіб - штурмувати позиції наших воїнів.

У Генштабі ЗСУ прогнозували, що скоро росіяни спробують захопити лівобережну частину Запорізької області та вийти на адмінкордон Донецької області.

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