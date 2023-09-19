Було знищено підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ.

Українські війська під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини російських окупантів.

Як повідомляється у звіті ISW, ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

Це підтверджує, зокрема, заява командира російського батальйону "Схід" Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. Як зазначається, 72-а мотострілецька бригада, найімовірніше, виявилася неефективною в бою, хоча її точні втрати залишаються незрозумілі.

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Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах зупинити наступальну операцію Сил оборони. Ймовірно, росіяни зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ ЗСУ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то командування РФ, найімовірніше, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів своєї оборони на південь від Бахмута.

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За останніми даними, загальні бойові втрати РФ з початку повномасштабної війни орієнтовно склали близько 272 940 осіб.

Зокрема, на Таврійському напрямку загальні втрати російських окупантів за добу, зокрема знищеними та пораненими, склали понад 300 осіб.

18 вересня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що українські війська пробили лінію оборони російських окупантів біля Бахмута.

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