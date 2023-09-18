Президент України нагадав, що йти вперед складно.

Сили оборони України зможуть прорвати російську оборону. Точне місце української операції не розголошується.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не всі розуміють, що таке просування армії там, де сотні тисяч російських окупантів

"Деякі не розуміють, що таке йти вперед там, де близько 200 тисяч військових Росії. Це на сході держави. Це сьогодні відбувається. Так, всі хочуть, щоб прорвали ми лінії оборони. Ми цього дуже хочемо", - заявив президент в інтерв'ю CBS.

При цьому він підкреслив, що прорвати лінії оборони − нелегкий шлях.

"Це буде. Я в цьому впевнений. Я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити... вибачте, тому що знаю, де ми збираємося прорвати − і потужно прорвати", - запевнив Зеленський.

Прорив лінії оборони росіян - останні новини

Українським захисники змогли прорвати ділянку основної лінії оборони російських окупантів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, росіяни витратили 60% свого часу і ресурсів на обладнання першої лінії оборони, а на решту - по 20%.

У свою чергу спікер об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що на Таврійському напрямку Сили оборони України за добу просуваються на 50-200 метрів, всього з початку наступу звільнено понад 255 кв.км української землі.

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