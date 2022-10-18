За його словами, цілком можливо, що це буде Херсон.

Голова української розвідки генерал-майор Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю проекту "Орестократія".

За його словами, наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.

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"Там зараз йдуть найзапекліші бойові дії… Ну а розкривати плани, я думаю, це буде трошки некоректно. До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значимі перемоги, ви скоро це побачите. Звільнення Херсону? Ну, я сподіваюся, що це може бути Херсон", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за словами Буданова бойові дії на території України повинні закінчитися в кінці весни - до літа 2023 року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.

Звільнення Херсонщини: що відомо

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Вже звільнена майже вся Харківська область та низка населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Станом на 9 жовтня на Херсонському напрямку від загарбників звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів земель.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Він додав, що незабаром на РФ чекає новий котел, адже просування ЗСУ неминуче.

В інтерв'ю УНІАН директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін наголосив, що російські окупанти і колаборанти зрозуміли, що Херсон вони не втримають, тому почали їхати звідти. Він зазначив, що росіяни кинули підкріплення й десантників, але у них немає зимового обмундирування та медикаментів.

15 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донбасі. Найважче українським воїнам на Бахмутському напрямку. Очільник держави підкреслив, що захисники України тримають позиції.

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