Авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по позиціях супротивника.

За добу українські захисники збили 5 ракет, ворожий штурмовик Су-25, знищили два склади з боєприпасами й уразили низку пунктів управління.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та один - артилерії, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, а також інші військові цілі противника.

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Вранці 19 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники за добу завдали по нашій державі 10 ракетних та 18 авіаційних ударів.

Супротивники також використали проти українців 14 іранських дронів-камікадзе Shahed -136, 10 з них збили захисники України.

Варто зазначити, що армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ і звільнила низку населених пунктів на Донбасі, у Херсонській області, а також деокупувала майже всю територію Харківської області.

Станом на 18 жовтня в нашій країні вже ліквідовано 65 850 супротивників і, зокрема, 268 ворожих літаків та 318 крилатих ракет.

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