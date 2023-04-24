На Мар’їнському напрямку протягом доби захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах Мар’їнки.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за саме місто Бахмут. Також, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждала ціла низканаселених пунктів.

"На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав і зазнав великих втрат", - повідомили в Генштабі.

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На Мар’їнському напрямку протягом доби українськими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах Мар’їнки, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

При цьому в Генштабі додали, що на Шахтарському і Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив.

Війна в Україні: новини

22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомі всі плани російських загарбників на найближчий час. Він зауважив, що в даний час триває підготовка ЗСУ до контрнаступу.

Екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер висловив переконання, що ЗСУ мають хороші шанси провести успішний контрнаступ. При цьому армія РФ, на його думку, зараз знаходиться в поганій формі.

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