Українські військові уразили військову техніку та озброєння противника.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 29 серпня, завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, захисники з ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" ворога.

Водночас армія країни-терориста завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Її наслідки наразі уточнюється.

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Крім того, напередодні російські війська завдали 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, загарбники намагалися наступати на двох напрямках - Бахмутському й Лиманському, але зазнали провалів. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Сьогодні, 30 січня, російські окупанти здійснили масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет.

За словами американських аналітиків, Міноборони Росії повертається до більш стриманого висвітлення своєї війни проти України та намагається піддавати цензурі скарги з лінії фронту та повідомлення про контрнаступ ЗСУ.

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