Крім того, уражено один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Авіація Сил оборони України упродовж доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепік" противника", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу протягом доби на На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

Водночас, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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