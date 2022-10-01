Росіян запитали, чи не хочуть вони це повторити.

У Міністерстві оборони України звернулися до Міноборони РФ на тлі операції в Лимані Донецької області.

Звернення до росіян опубліковано в мікроблозі Twitter.

"Дякуємо "Міністерству оборони" Російської Федерації за успішну співпрацю в організації "Ізюма 2.0". Майже всі російські війська, відправлені в Лиман, були передислоковані або в пакети для трупів, або в український полон. Тільки одне питання: Чи не бажаєте повторити?" - йдеться в повідомленні.

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Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що українська армія почала звільнення Луганщини.

29 вересня експерт Іван Киричевський розповів, що українські захисники контролюють шляхи відступу навколо Лиману.

Наступного дня військові повідомили, що ЗСУ увійшли до Ямполя Донецької області.

Сьогодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що наші бійці зайшли в Лиман, але в самому місті ще йдуть бої з ворожими військами.

За його словами, ця битва допоможе продовжити успішну операцію на харківському напрямку, а також захопити район, який відкриває ворота для звільнення Донбасу.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що український прапор вже в Лимані.

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