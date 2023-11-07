Наші воїни стримали ворожий тиск та продовжують ведення власної наступальної операції.

Вчора російські війська зосередились на штурмах по трьох напрямках – більше 60 з загалом 78 боєзіткнень з ворогом протягом доби відбулись на Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

"Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень… В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні

Також Генштаб інформує, що на Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника", - йдеться далі у зведенні.

При цьому, на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області.

"Ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначає Генштаб.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. На Лиманському напрямку окупанти штурмових дій не вели.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як повідомляє Генштаб, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Інституті вивчення війни (ISW) аналізували ситуацію на Херсонщині та зазначають, що ЗСУ продовжили просуватись зокрема на лівобережжі. У повідомленні йдеться, що українські військові продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ Росії відтіснити їх зі східного берега річки Дніпро, та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона). Вчора аналітики ISW зазначали, що українські війська незначно просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

За словами військового оглядача, колишнього спікера Генштабу ЗСУ, полковника запасу Владислава Селезньова, росіянам є від чого нервувати. Українські військовослужбовці тримають під контролем щонайменше три плацдарми на лівобережжі Херсонської області. Росіяни вимушені знімати підрозділи з інших ділянок фронту та посилювати своє угруповання на лівому березі Дніпра.

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