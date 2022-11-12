На певних ділянках ще можуть бути залишки військ окупантів.

ЗСУ станом на 11 листопада звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України.

Як розповіла речниця прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону , Командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на цих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".

"Робота з цього напрямку нами продовжується. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їх площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні це понад 3000 квадратних кілометрів звільнених територій", - розповіла вона.

Відео дня

Також вона наголосила, що все ще є території, де можуть залишатися російські окупанти.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада у Херсон, який був під окупацією з початку війни, зайшли українські військові.

Володимир Зеленський назвав 11 лютого "історичним днем", оскільки сьогодні Україна повертає Херсон.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відхід окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.