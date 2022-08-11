Він нагадав, що ворог стягнув на південь України велике угруповання військ.

В України "є шанс" за два місяці звільнити окупований росіянами Херсон.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Тому що є певні ритми. І зараз треба подивитися, що вони будуть робити - ті війська, які туди перекинули. Там же ще дуже некисле угруповання - до 20 БТГ стоїть на лівому березі Херсонщини. Воно може піти як на Запоріжжя, так і на Херсон", - пояснив він.

За словами Арестовича, "нормальна" БТГ - це 650-700 осіб, проте в Херсонську область стягнули "биті" - по 400-500 військових.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський припустив, що першим великим містом, звільненим в ході контрнаступу ЗСУ, може бути не Херсон, а Мелітополь.

Також боєць ЗСУ пояснив, чому затягується звільнення Херсона і області