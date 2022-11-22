Супротивники облаштували катівню в курортному селі на Арабатській стрілці.

На одній із баз відпочинку в Херсонській області російські окупанти облаштували катівню.

Вороги зробили катівню в курортному селі Стрілкове (знаходиться на Арабатській стрілці під Генічеськом), повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема, у населеному пункті Стрілкове Генічеського району..., на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини

Вороги захопили низку населених пунктів у Херсонській області, у тому числі на Арабатській стрілці.

Наприкінці літа ЗСУ пішли у контрнаступ. Зокрема, вже деокуповано частину правобережжя регіону, 11 листопада наші захисники зайшли в Херсон. Супротивники відступили на лівобережжя Херсонської області.

Варто зазначити, що у звільненому Херсоні знайшли кілька ворожих катівень.

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