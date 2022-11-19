Окупанти забрали єнота з херсонського зоопарку. Зараз він живе у розташуванні ВДВ загарбників.

Російські військові показали єнота, якого вкрали під час виходу з Херсона, коли їм на п'яти наступали ЗСУ.

У російському телеграм-каналі Mash опублікували відео з єнотом. Окупанти стверджують, що звірятко тепер живе серед російських десантників і повернеться на "малу батьківщину" тільки в їх рядах.

"Перед вами - єнот з Херсонського зоопарку, який встиг стати символом останніх тижнів "СВО". Одні кажуть, що його ганебно вкрали, інші — пропонують обміняти на одеський пам'ятник Катерині II", - йдеться у підписі до відео.

Відео дня

Як стверджують російські військові, вони "самотнього і кинутого хвостатого насправді не крали".

"Наші солдати побачили його при відступі на правий берег Дніпра і вирішили зберегти йому життя — забрали з собою. І ось він в розташуванні ВДВ, ходить ночами в розвідку, і спить в підсумці для скидання магазинів. Харчується свіжою рибою від місцевих рибалок, залишаючи її голови в спальниках хлопців, а ще - горішками, куркою і виноградом", - кажуть окупанти.

У телеграмі рашисти йому навіть вибирали ім'я і позивний. Користувачі каналу "Єнот з Херсона" назвали звіра "Єнотом" і дали кличку "Херсон". Кажуть, що віддавати "Херсона" нікому не збираються.

"Єнота ми нікому не віддамо. Єнот залишиться з нами", - говорить на відео один з російських військових.

Єнот з Херсона: історія викрадення тварини росіянами

Після виходу російських військ з Херсона пропагандистка Ганна Долгарьова 12 листопада зізнатися, що її "товариш" під час втечі з міста перед наступом ЗСУ вкрав єнота з місцевого зоокуточка. Ця подія стала приводом для численних жартів в мережі.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук 13 листопада поділився новими подробицями історії: "Слід уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто який-небудь дурний солдат, а саме російське командування. До Криму вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до осла і білок".

Директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що це він з командою вивозили тварин з Херсона. Він готовий повернути їх, як тільки "влада Херсона" буде готова відновити місцевий зоопарк.

Вас також можуть зацікавити новини: