Однією з причин є низька кваліфікація робітників, які працюють на виробництві "Шахедів".

Росія значно збільшила кількість безпілотників, які вона може запустити в Україну, проте їхня якість залишає бажати кращого.

Як пише Associated Press, завод в Алабузі виконує виробничий план з випередженням графіка, зокрема й завдяки робітникам з інших країн, у тому числі й з Африки. Однак якість безпілотників викликає сумніви, зокрема, деякі експерти вважають, що причиною несправностей є виробничі проблеми, пов'язані з некваліфікованою робочою силою.

Так, за даними аналітиків, від початку війни в лютому 2022 року до 2023 року по Україні було запущено майже 4 000 безпілотників. При цьому за перші сім місяців 2024 року Росія запустила майже вдвічі більше.

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"Аналіз близько 2000 атак "Шахедів", задокументованих українськими військовими з 29 липня, проведений AP, показує, що близько 95 % безпілотників не вражають видимих цілей. Натомість вони падають у річки та поля України, залітають до Латвії і падають на території Росії або союзної Білорусі", - зазначає видання.

При цьому до липня близько 14% "Шахедів" вражали цілі в Україні, згідно з даними Інституту науки і міжнародної безпеки у Вашингтоні.

Як зазначає аналітик інституту Девід Олбрайт, хоча такий великий відсоток невдач може свідчити про поліпшення протиповітряної оборони України, але також він може бути пов'язаний з низькокваліфікованою робочою силою, і "поганою майстерністю".

Крім того, ще одним фактором такої низької ефективності може бути те, що Росія використовує "Шахеди"-"обманки", які не несуть вибухівки. Москва може запускати такі безпілотники, щоб перевантажити систему ППО і змусити Україну витрачати боєприпаси, дозволяючи іншим БПЛА вражати цілі, зазначає AP.

Атаки "Шахедів"

Вересень став першим місяцем війни, коли Росія запускала по Україні дрони щодня. Зазначається, що загалом у вересні противник випустив по Україні 1339 ударних безпілотників. У середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня - 72.

При цьому, як пише AP, Росія обманом заманює дівчат з Африки на свої військові заводи в Татарстані, щоб вони збирали "Шахеди" для ударів по Україні.

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