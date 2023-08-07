У Пентагоні розповіли, коли їх чекати.

Сполучені Штати Америки офіційно схвалили відправку першої партії танків Abrams в Україну. Про це заявив начальник відділу постачання армії Дуг Буш на брифінгу, пише CNN.

Їх відправлять вже в ці вихідні. Спочатку американські бойові танки повинні потрапити в Європу, на території України на них варто чекати до початку осені. Разом з ними прибуде "все, що до них додається", зазначив Буш в коментарі журналістам.

"Боєприпаси, запасні частини, паливне обладнання, ремонтні потужності. Так що мова йде не тільки про танки, а й про все, що до них додається. Це все ще в процесі", - додав він.

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Abrams для України: що відомо

Нагадаємо, на початку цього року президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден оголосив, що Україна отримає 31 бойовий танк Abrams і ремонтно-евакуаційні автомобілі до них.

При цьому пізніше заступник держсекретаря Штатів Вікторія Нуланд зазначила, що передати їх до початку українського контрнаступу не вийде.

У квітні глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що хоче навчити українських військовослужбовців маневрам на танках Abrams. В кінці травня в ЗМІ повідомили, що навчання в Німеччині вже почалися.

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