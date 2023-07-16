Американські військовий чиновник упевнений, що винищувачі зараз будуть менш ефективні.

Генерал-лейтенант Оперативного управління Об'єднаного штабу Міноборони США Дуглас Сімс вважає, що танки Abrams зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні. При цьому він заявив, що винищувачі F-16 на даний момент не дадуть очікуваного результату.

"Що стосується Abrams, то вони, безумовно, будуть мати значення на полі бою. Я маю на увазі, ми знаємо, що це надзвичайний танк. І навчання, яке зараз триває (навчання українських військових – УНІАН), зробить їх надзвичайно гарними у використанні. Я не можу вам сказати, чи триватиме наступ до того часу чи ні, я просто знаю, що, коли прибудуть Abrams, вони зможуть змінити ситуацію в Україні", - заявив Сімс.

Водночас він вважає, що ситуація з F-16 дещо інша. За його словами, винищувачі зараз не дадуть потрібного результату, але ситуація змінюється.

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"Ми говорили вже про це, що умови навколишнього середовища, безумовно, змінюються з часом. Але зараз Умови використання F-16, мабуть, не ідеальні. Я маю на увазі, що росіяни все ще мають певний потенціал протиповітряної оборони. У них є повітряні можливості. І кількість F-16, яка буде надана, може бути не ідеальною для того, що відбувається прямо зараз", - підсумував генерал-полковник.

Танки Abrams для України - останні новини

Глава Пентагону Ллойд Остін вже заявляв, що Вашингтон передасть Україні танки Abrams восени 2023 року.

12 травня США передислокували до Німеччини 31 танк для тренувань ЗСУ, а наприкінці травня представник Пентагону Гаррон Гарн повідомив, що українські військові в Німеччині розпочали навчання на танках M1 Abrams.

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