За його словами, Україна здійснить стільки контрнаступів, скільки буде потрібно.

Американські танки Abrams можуть з'явитись на полі бою вже у цьому контрнаступі Збройних сил України.

"Є надія (що танки Abrams братимуть участь у цьому контрнаступі - ред.), але я скажу так, потрібно мислити не лише цим контрнаступом. Це те, що я постійно наголошую під час спілкування з партнерами. Не треба дивитися на цей контрнаступ, як на останній і вирішальний", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Суспільне".

За словами очільника МЗС, контрнаступів буде стільки, скільки буде потрібно для звільнення всіх територій України. Він додав, що деяку техніку наша країна отримує вже зараз, зокрема, БМП Bradley, однак щось "перебуває в процесі".

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"Тому працюємо на сьогодні, але тримаємо в думці, що нам знадобляться танки, БТРи та інша техніка для можливих наступних компаній", - пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що у війні треба завжди думати на два-три кроки вперед.

Танки Abrams для України

У квітні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін анонсував плани навчити українських військових маневрів на танках Abrams. Вже в травні стало відомо, що Україна може отримати ці танки восени 2023 року.

27 травня видання The New York Times заявило, що ЗСУ розпочали навчання на M1 Abrams в Німеччині.

15 червня повідомлялося, що у Міністерстві оборони США очікують, що до кінця літа близько 200 українців закінчать навчання на танках Abrams. Зараз українці тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках.

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