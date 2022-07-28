Це не вперше, коли турецька компанія безкоштовно передає свої безпілотники ЗСУ.

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть ударний безпілотник Bayraktar для ЗСУ, на яку збирали гроші громадяни Польщі.

Про це турецька компанія повідомила організатору збору коштів польському журналісту Славомиру Сераковському.

"22,5 млн злотих, які призначалися на безпілотник, підуть на гуманітарну допомогу Україні, а 1,8 млн злотих, які вдалося зібрати понад потрібну суму, будуть передані ЗСУ", - повідомив Сераковський.

Нагадаємо, що це не вперше, коли турецька компанія безкоштовно передає свої безпілотники ЗСУ.

Так раніше литовці зібрали майже 6 млн євро, щоб купити для України Bayraktar TB2. Після того, як сума була зібрана виробник безпілотників вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно.

24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 млн грн, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України. "Компанія Baykar не прийматиме облату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", - заявили тоді в компанії.

Як повідомляв УНІАН, польський журналіст Славомир Сераковський оголосив збір коштів на "Байрактар" для України 28 червня, а 24 липня стало відомо, що необхідна сума - понад 22 млн злотих (4,6 млн євро) вже зібрана.

А 19 липня норвежці також відкрили збір на Bayraktar для України. За словами організаторів, на закриття збору потрібно менш ніж 10 крон з кожного жителя Норвегії. Загалом планують зібрати 55 млн крон (близько $5,5 млн).

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