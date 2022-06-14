Країна пообіцяла, що всі снаряди будуть доставлені вчасно.

Литва збирається передати Україні боєприпаси для Bayraktar. Точна кількість снарядів не уточнюється, проте країна пообіцяла доставити їх "вчасно".

Відповідною інформацією поділився Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас на особистому акаунті у Twitter.

"Домовилися про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", — написав Анусаускас.

На фото, яке прикріпив до свого посту міністр оборони, зображений боєприпас MAM-L. Він важить 22 кілограми і коштує від 60 до 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, наприкінці травня литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав акцію зі збору 5 мільйонів євро на Bayraktar для української армії. За дві доби вдалося накопичити половину від зазначеної суми. За словами репортера, пожертвування надходили від людей з усієї країни — міністрів, бізнесменів, вчителів і навіть студентів.

Коли збір коштів завершився, Туреччина вирішила подарувати Україні безпілотник, який хотів придбати Тапінас, і попросила віддати накопичені гроші на гуманітарну допомогу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: