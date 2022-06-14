Литва збирається передати Україні боєприпаси для Bayraktar. Точна кількість снарядів не уточнюється, проте країна пообіцяла доставити їх "вчасно".
Відповідною інформацією поділився Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас на особистому акаунті у Twitter.
"Домовилися про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", — написав Анусаускас.
На фото, яке прикріпив до свого посту міністр оборони, зображений боєприпас MAM-L. Він важить 22 кілограми і коштує від 60 до 100 тисяч доларів.
Нагадаємо, наприкінці травня литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав акцію зі збору 5 мільйонів євро на Bayraktar для української армії. За дві доби вдалося накопичити половину від зазначеної суми. За словами репортера, пожертвування надходили від людей з усієї країни — міністрів, бізнесменів, вчителів і навіть студентів.
Коли збір коштів завершився, Туреччина вирішила подарувати Україні безпілотник, який хотів придбати Тапінас, і попросила віддати накопичені гроші на гуманітарну допомогу.
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