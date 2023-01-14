Імовірно, прем'єр-міністр Британії проінформує про це президента України в суботу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодився негайно надати Україні чотири бойові танки Challenger 2, і ще вісім з'являться найближчим часом.

Про це пише британський таблоїд The Sun, посилаючись на джерело на Даунінг-стріт. Сунак проінформує про це президента України Володимира Зеленського в суботу. За словами джерела, британський уряд "хоче, щоб наші дії говорили голосніше слів".

Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками Міністерства оборони і безпеки, заявивши їм, що відправка танків до України має бути оперативним пріоритетом. Як пише The Sun, і прем'єр-міністр, і міністр оборони Бен Воллес вирішили відправити танкову ескадрилью після активного лобіювання з боку Зеленського.

Відео дня

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Велика Британія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною. Це включає в себе забезпечення критично важливим озброєнням для самооборони і зміни балансу сил на полі бою", - сказало джерело.

Пропозиція Великої Британії стане частиною військового пакету для України після того, як європейські союзники, включаючи Францію і Німеччину, зобов'язалися відправити бронетехніку.

Танки Challenger 2 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому стало відомо, що Велика Британія вперше розглядає можливість поставки танків для України. Йдеться про основні танки британської армії Challenger 2. За даними видання Sky News, дискусії про постачання Україні британських танків ведуться "протягом декількох тижнів".

Пізніше видання Financial Times написало, що в британському уряді підтвердили плани передати Україні бойові танки Challenger 2 для захисту від російського вторгнення. Таким чином, Велика Британія стане першою західною країною, яка надала Україні сучасні важкі бойові танки.

12 січня Sky News повідомило, що Британія планує передати Україні 12 бойових танків Challenger 2. Але таке рішення ще не прийнято. При цьому, колишній голова Генерального штабу британської армії, генерал Річард Даннатт розкритикував повідомлення про 12 танків, вважаючи, що це - дуже мало.

А за даними The Guardian, уряд Британії оголосить про передачу Україні важких танків власного виробництва в понеділок. За словами джерел видання, Лондон погодився відправити Києву близько 10 танків Challenger 2 уже найближчим часом.

Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року і є основним бойовим танком Сухопутних військ Великої Британії. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою. Компанія BAE Systems згорнула виробництво даної моделі танків в 2009 році у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

Вас також можуть зацікавити новини: