У разі атаки Ізраїль задіє відразу серію F-35, які будуть бити по військовій інфраструктурі Ірану з різних напрямків.

Бомбардувальник F-35 армії Ізраїлю цілком годиться для завдання ударів по військових об'єктах Ірану і Сирії, пише Politico.

Ці літаки можуть обманювати протиповітряну оборону противника завдяки своїм невеликим розмірам, що робить їх гарною зброєю для прихованої раптової атаки.

Саме ця скритність, як сподіваються ізраїльські експерти, "здивує" і знищить іранську ЗРК С-300. Взагалі, F-35 має можливість боротися з передовими і повітряними загрозами.

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Для дозаправки в повітрі ЦАХАЛ може використовувати свій Боїнг-707, або ж літак приземлиться з цією метою в Перській затоці, вважають експерти.

За словами експертів, деякі літаки, якими володіє Ізраїль, також можуть запускати ракети великої дальності для ураження цілей в Ірані поза досяжністю ППО.

Ізраїль не втратив ще жодного F-35 в операціях в Сирії.

Politico пише, що в разі атаки Ізраїль задіє відразу серію F-35, які будуть бити по військовій інфраструктурі Ірану з різних напрямків. Однак тут також криється небезпека: скупчення сигналу може звернути на себе увагу противника.

Допускається, що F-35 повинні будуть пролетіти до 1200 км, рухаючись через повітряний простір Саудівської Аравії або ж по коридору Сирія-Туреччина чи Сирія-Ірак.

Удари по Ірану - що відомо

У ніч на 29 січня на ряді військових об'єктів Ірану пролунали вибухи, в тому числі на військовому складі у центральній провінції Ісфахан і центрі з виробництва боєприпасів. Також повідомлялося, що метою атаки був склад з балістичними ракетами.

Атака сталася на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана і його поставок зброї, в тому числі далекобійних "безпілотників-камікадзе", для війни Росії проти України, а також декількох місяців антиурядових демонстрацій.

Даних про завдані збитки в Тегерані не розкривають. Проте вже відомо, що завод з виробництва дронів, якими Росія тероризує Україну, не постраждав.

ЗМІ почали поширювати чутки про причетність США та Ізраїлю, потім - "ще однієї країни", до удару по іранських військових потужностях. У Пентагоні причетність до нанесення ударів спростували.

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