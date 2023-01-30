Представник ізраїльських військових відмовився від коментарів.

Найімовірніше, за нічною атакою на Іран стоять ізраїльські сили, цитує Reuters офіційного представника США.

Reuters зазначає, що Ізраїль вже давно заявляє про готовність завдати удару по іранських цілях, якщо дипломатія не зможе приборкати ядерну або ракетну програму Тегерана, але дотримується політики утримання від коментарів щодо конкретних інцидентів.

І цього разу представник ізраїльських військових відмовився від коментарів.

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Своєю чергою, представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що ЗС США не брали участі в ударах по Ірану.

Один офіційний представник США на умовах анонімності повідомив агентству, що, імовірно, в цьому замішаний Ізраїль. Кілька інших офіційних осіб США відмовилися від коментарів, заявивши, що Вашингтон в ударах не брав участі.

Удари по Ірану - що відомо

У ніч на 29 січня на ряді військових об'єктів Ірану пролунали вибухи, в тому числі на військовому складі у центральній провінції Ісфахан і центрі з виробництва боєприпасів. Також повідомлялося, що метою атаки був склад з балістичними ракетами.

Атака сталася на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана і його поставок зброї, в тому числі далекобійних "безпілотників-камікадзе", для війни Росії проти України, а також декількох місяців антиурядових демонстрацій.

Даних про завдані збитки в Тегерані не розкривають. Проте вже відомо, що завод з виробництва дронів, якими Росія тероризує Україну, не постраждав.

ЗМІ почали поширювати чутки про причетність США та Ізраїлю, потім - "ще однієї країни", до удару по іранських військових потужностях.

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