Кращим шляхом є дипломатія.

Уряд Сполучених Штатів Америки не виключає військових дій, щоб перешкодити Ірану отримати ядерну зброю.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Al Arabiya. Він нагадав, що у іранської влади була можливість повернутися до міжнародної ядерної угоди в кінці літа, проте вони відкинули це.

"Тепер наша увага зосереджена на багатьох речах, які сталися з тих пір, включаючи жахливі репресії проти іранського народу, коли молоді люди, зокрема жінки, відстоювали свої основні права, і дуже важливі спільноти роблять те ж саме і жорстоко репресуються режимом. У той же час ми також бачимо, як Іран підтримує Росію в її агресивній війні проти України, надаючи їй безпілотники і, можливо, інші системи озброєнь", - сказав Блінкен.

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США як і раніше переконані, що дипломатія - найбільш ефективний спосіб впоратися із стурбованістю міжнародного співтовариства з приводу ядерної програми Ірану.

"Дипломатія ніколи не йде зі столу. Але президент Байден також дав зрозуміти, що ми сповнені рішучості не допустити, щоб Іран придбав ядерну зброю, і всі варіанти залишаються на столі переговорів, щоб цього не сталося. Але нашим кращим шляхом була б дипломатія", - додав він.

На запитання журналістки, чи розглядають Штати військовий варіант, Блінкен сказав, що "всі варіанти на столі".

Що відбувається в Ірані

Нагадаємо, що 26 січня Сили оборони Ізраїлю і Центральне командування США завершили свої найбільші в історії спільні навчання в Ізраїлі і в східній частині Середземного моря.

У ніч на 29 січня в мережі з'явилися повідомлення про вибухи на стратегічних об'єктах Ірану. ЗМІ писали, що Ізраїль нібито почав військову операцію на території Ірану.

Вранці в Міноборони Ірану заявили про "невдалу атаку" БПЛА на один з виробничих комплексів в Ісфахані.

За даними Defense Express, завод з виробництва дронів "Шахед" в іранському Ісфахані не постраждав.

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