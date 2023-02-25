Випущено понад 4 тис.одиниць винищувачів. Вони можуть нести всі типи озброєння.

Американські винищувачі F-16 є оптимальним варіантом для України, сказавв в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що поставити Україні на озброєння кілька типів закордонних літаків неможливо, бо кожен вимагає індивідуального підходу в обслуговуванні та ремонті.

"Поставити на озброєння кілька типів літаків неможливо. Їх потрібно обслуговувати... шлях, яким Україна вже вирішила йти, - це єдиний тип багатоцільового літака. Тобто повинен бути єдиний тип на озброєнні всіх бригад. Це спростить його обслуговування, спростить виконання завдань з різних місць", - сказав Ігнат.

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За його словами, якщо розглядати лінійку "F" – то для України потрібен F-16. "Тому що цих літаків багато у світі. Це найпоширеніший літак. Його випустили понад 4 тис.одиниць. Літак, що пройшов модернізацію, кілька етапів. І може нести всі типи озброєння", - пояснив речник командування ПС ЗСУ.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16.

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки. Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Уоллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні. Водночас Уоллес зазначив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що надання літаків Україні не є питанням, яке потребує термінового вирішення.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що питання про надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішено. За його словами, залишилося сформувати "літакову коаліцію" і здійснити прагматичну оцінку: що краще підійде для України, як підготувати українських фахівців тощо.

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