Президент вважає, що Київ відразу ж використовував їх для своїх потреб.

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що Варшава готова надати Україні винищувачі. Як повідомив глава держави в інтерв’ю CNN, такий хід можна буде зробити в рамках міжнародної коаліції з надання літаків.

"Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати", - передає слова Дуди PAP.

Окрім цього польський президент додав, що Україна у майбутньому буде переходити на стандарти НАТО у всіх частинах військовою сфери. У тому числі і для використання винищувачів F-16.

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"Тому підготовка українських пілотів є важливою і дуже потрібною", - підсумував Дуда.

Винищувачі західних партнерів для України: що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні отримає два-три типи винищувачів. Він додав, що хоч і зараз багато урядів категорично відмовляються поставляти літаки, однак така сама риторика раніше була і на рахунок танків.

У Конгресі заявили, що Україні може отримати винищувачі у вирішальний момент. Однак Байден перед тим повідомляв, що Київ наразі не потребує літаків.

Українські льотчики вже проходять випробування на базі військово-повітряних сил США. Поки що в Америці перебувають два льотчики, але згодом повинні прибути ще 10. Таким чином США хоче зрозуміти рівень українських пілотів.

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